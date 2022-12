Tesla flink onderuit op roodgekleurd Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke koersverliezen de handelsdag uitgegaan. Tesla stond bij de grootste dalers na berichten dat de fabrikant van elektrische auto’s de productie in zijn grote fabriek nabij de Chinese stad Shanghai gaat verlagen. Ook ging de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector die beter uitvielen dan verwacht.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot een min van 1,4 procent op 33.947,10 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 1,8 procent tot 3998,84 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1,9 procent tot 11.239,94 punten.

Tesla werd 6,4 procent lager gezet. Persbureau Bloomberg meldde op basis van bronnen dat Tesla de productie in de gigafabriek bij Shanghai in december met wel 20 procent wil verlagen vanwege een zwakkere vraag op de belangrijke Chinese markt. Tesla in China zei dat die berichten onwaar zijn. Branchegenoten Lucid Motors, Nikola en Rivian Automotive gingen tot 7 procent onderuit.

Marktonderzoeker ISM maakte cijfers bekend over de groei van de bedrijvigheid in de dienstensector in de Verenigde Staten, met bijvoorbeeld detailhandel, horeca en toerisme, in november. Die groei viel sterker uit dan een maand eerder en was ook beter dan verwacht. Daardoor heeft de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve meer ruimte om door te gaan met het agressief verhogen van de rente om zo de hoge inflatie onder controle te krijgen. De afgelopen tijd was er juist nog een rally op Wall Street door de hoop dat de Fed het kalmer aan zou kunnen gaan doen met het verhogen van de rente.

De olieprijzen gingen stevig omlaag, na eerder op de dag nog op winst te hebben gestaan. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,3 procent tot 77,33 dollar en Brentolie werd 3 procent goedkoper op 83,01 dollar per vat. Dat zorgde voor druk op de oliebedrijven. Zo leverden ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron tot 2,7 procent aan waarde in. Oliedienstverleners Schlumberger en Halliburton werden tot 5,3 procent lager gezet.

Koffieketen Starbucks kreeg een adviesverlaging van analisten van Deutsche Bank en eindigde 1,4 procent in het rood. Volgens Deutsche Bank is er weinig rek meer in de koers na de recente winsten.

De euro was 1,0485 dollar waard, tegen 1,0507 dollar bij het slot van de Europese beurzen.