Thuisbezorgd.nl gaat ook boodschappen Hoogvliet bezorgen

Thuisbezorgd.nl gaat ook voor supermarktketen Hoogvliet de boodschappen bezorgen. In eerste instantie gaat het om filialen van Hoogvliet in Rotterdam en Leiden waar de boodschappen door bezorgers van Thuisbezorgd.nl worden afgeleverd aan klanten.

Het bezorggebied is tot enkele kilometers van de winkels. Daarbij maken de bezorgers gebruik van elektrische fietsen. De initiatiefnemers benadrukken dat de bezorgers in dienst zijn en daarbij per uur worden betaald. Ze bouwen vakantieuren en -geld op en rijden verzekerd rond.

Thuisbezorgd.nl is vooral bekend van het bezorgen van maaltijden, maar biedt sinds enige tijd ook dagelijkse boodschappen aan van supermarkten als Albert Heijn, SPAR en PLUS. Ook klanten van Blokker in Rotterdam kunnen hun aankopen door het bedrijf thuis laten bezorgen. Die proef werd deze zomer aangekondigd.