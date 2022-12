Trafigura gebruikt door Berlijn gedekte lening voor gasleveringen

Grondstoffenhandelaar Trafigura Group heeft een door de Duitse overheid gedekte lening van 3 miljard dollar gebruikt voor gasleveringen. Duitsland biedt steun aan grondstoffenhandelaren via relatief goedkope leningen. Door de hoge grondstoffenprijzen en extreme schommelingen op de markt is er namelijk meer behoefte aan krediet. Ook zijn sommige banken terughoudend geworden met verstrekken van leningen aan de sector.

Met de steun probeert Berlijn de energievoorziening veilig te stellen nu Rusland de gasleveringen aan het land steeds verder heeft verminderd. Dat was een reactie op de westerse sancties tegen Moskou als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. De eerste gaslevering van Trafigura vond plaats op 1 november.

Het in Singapore gevestigde Zwitserse handelshuis, dat ook kantoren heeft in Amsterdam, Londen en Luzern, gaf maandag aan voornamelijk leveringen te doen uit zijn bestaande wereldwijde portefeuille van gas en vloeibaar gemaakt aardgas (lng). De belangrijkste handelsactiviteiten van Trafigura bestaan naast gas ook uit leveringen van ruwe olie, olieproducten, steenkool en metalen. In oktober kondigde Trafigura al aan een lening van 800 miljoen dollar te hebben gekregen, met garantie van de Duitse overheid, om metalen aan Duitsland te leveren.