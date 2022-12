Turkse inflatie stijgt in november niet meer verder

De inflatie in Turkije is in november voor het eerst in anderhalf jaar niet verder opgelopen. Volgens officiële cijfers werd het leven vorige maand in doorsnee 84,4 procent duurder dan een jaar eerder. Onafhankelijke economen denken dat de inflatie echter meer dan twee keer zo hoog is als de officiële cijfers weergeven.

In oktober bedroeg de inflatie volgens het Turkse statistiekbureau nog 85,5 procent. De relatieve daling heeft vooral te maken met het feit dat het inflatiecijfer vorig jaar in november ook al flink hoger was. Hogere prijzen in die basismaand maken dat de stijging iets minder groot is. Ook bleef de Turkse lira de afgelopen maanden relatief constant ten opzichte van de dollar en de euro wat de stijging van de energieprijzen beperkte.

De inflatie in Turkije is al sinds mei vorig jaar, toen die nog op 16,6 procent lag, aan het stijgen. Daarbij speelt het onorthodoxe economische beleid van het land onder president Recep Tayyip Erdogan een belangrijke rol. Hij meent dat hoge rente de inflatie aanwakkert en liet de centrale bank de rente steeds verlagen. Daarmee wil hij de export stimuleren. Door dat beleid zakte de lira echter fors weg en werd de import van spullen juist veel duurder.

Economen van het Turkse onderzoeksinstituut ENAG, die niet in overheidsdienst zijn, denken dat de inflatie veel hoger is dan officiële kanalen bekendmaken. Zij berekenden een inflatiecijfer van 170,7 procent voor november.