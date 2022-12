Vakbonden pleiten voor arbeidskorting voor arbeidsongeschikten

Vakbonden willen dat de arbeidskorting ook voor arbeidsongeschikten gaat gelden. Daarvoor pleit CNV in aanloop naar een Tweede Kamerdebat over arbeidsongeschiktheid woensdag. Doordat die korting niet geldt voor Nederlanders die arbeidsongeschikt zijn, lopen zij volgens die bond veel geld mis. Maar er schort wel meer aan de wet- en regelgeving omtrent deze groep, stelt vakbond FNV.

De arbeidskorting is een belastingkorting voor werkenden. De hoogte van die korting is afhankelijk van de leeftijd en de hoogte van het inkomen. Om werken meer te laten lonen, wil het kabinet de arbeidskorting voor werkenden verder opvoeren, waarmee het verschil tussen werkenden en arbeidsongeschikten “nog schrijnender” wordt, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Volgens de bond worden 142.000 mensen door deze “straf op arbeidsongeschiktheid” gedupeerd.

Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV, sluit zich daarbij aan. Volgens haar kan het kabinet daar nu al actie op ondernemen, maar in plaats daarvan heeft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) een commissie in het leven geroepen om de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) tegen het licht te houden. “Daar heb ik niets op tegen, maar de hardheden uit de WIA moeten nu worden opgelost. Dat kost veel geld, maar je hoeft dan niet een commissie in het leven te roepen om het systeem te veranderen”, aldus Jong.

De commissie gaat verschillende ‘hardheden’ uit die wet onderzoeken. “De arbeidskorting is daar één van”, stelt Jong. “Het is goed dat daar nu een vergrootglas op ligt, maar dit probleem is veel groter.”

Zo is een ander probleem in de WIA dat mensen vanaf het derde jaar dat ze (deels) arbeidsongeschikt zijn, hun uitkering flink zien dalen. De manier waarop arbeidsongeschiktheid wordt ‘vastgesteld’ is bovendien ingewikkeld en volgens de vakbonden “onbegrijpelijk”. Die zou niet aansluiten bij de praktijk.