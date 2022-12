VN: ruim een vijfde werkers heeft te maken gehad met intimidatie

Meer dan een vijfde van de werkende mensen in de wereld heeft te maken gehad met intimidatie of geweld op de werkvloer. Dat meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) die deel uitmaakt van de Verenigde Naties op basis van groot onderzoek. De ILO spreekt van een wijdverbreid fenomeen in de wereld.

Het cijfer komt neer op 743 miljoen mensen die werken. Zij hebben volgens de onderzoekers minstens één vorm van lastigvallen, intimidatie of geweld meegemaakt gedurende hun werkzame leven. Vrouwen zijn vaker het slachtoffer van seksuele of psychologische intimidatie, terwijl mannen vaker kampen met fysiek geweld.

De onderzoekers stellen verder dat vaak geen melding wordt gemaakt van klachten bij werkgevers of autoriteiten. Mensen zouden het tijdverspilling vinden of vrezen voor reputatieschade. De ILO zegt dat er een taboe heerst bij het aan de kaak stellen van dergelijke praktijken op de werkvloer. De studie werd gehouden onder meer dan 74.000 werknemers in 121 landen.