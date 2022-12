Wall Street daalt in afwachting van rapport dienstensector VS

De Amerikaanse beurzen zijn de nieuwe handelsweek maandag lager begonnen. Beleggers op Wall Street zijn onder meer in afwachting van een rapport over de Amerikaanse dienstensector dat kort na de openingsbel naar buiten komt. Dat rapport kan licht werpen op de verdere rentestappen van de Federal Reserve, waarover centralebankbestuurders volgende week een besluit nemen.

Sinds juni heeft de Amerikaanse centrale bank de rente tot vier keer toe verhoogd, met steeds driekwart procentpunt. De verwachting is dat de Fed in december een minder grote stap zal nemen. Hogere rentes zorgen in de regel voor lagere beurskoersen omdat er minder geld naar aandelen zal vloeien als er een minder risicovolle manier is om rendement te halen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent in de min op 34.200 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent, tot 4044 punten, en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent tot 11.389 punten.

Aandelen van de elektrische-autofabrikant Tesla daalden kort na de beursopening met 3 procent. Tesla zou in december de productie van zijn Model Y in de fabriek in Shanghai met 20 procent terug kunnen schroeven ten opzichte van vorige maand, zo hebben bronnen verklaard tegenover persbureau Bloomberg.

Silvergate Capital verloor 0,7 procent nadat zakenbank Morgan Stanley een verkoopadvies had gegeven voor de aandelen van de cryptobank. Volgens Morgan Stanley heerst er nog altijd “grote mate van onzekerheid” na het instorten van cryptobeurs FTX. Veel cryptomunten verloren daardoor de afgelopen tijd al aan waarde. Bitcoin liet daarentegen voor de tweede dag op rij een stijging zien.

Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van de olieprijzen. Het nieuws uit China dat de coronamaatregelen worden versoepeld liet de prijzen licht stijgen. Die strenge maatregelen leidden eerder tot een kleinere vraag uit de op één na grootste economie ter wereld.

Het bericht van zondag dat oliekartel OPEC+ de olieproductie niet aanpast, steunde de olieprijzen ondanks het prijsplafond op Russische olie dat is ingesteld door de Europese Unie, Australië en de G7. Het plafond is sinds maandag van kracht. De impact van alle ontwikkelingen lijkt vooralsnog beperkt. Een vat Amerikaanse olie steeg maandag met 3 procent in prijs, tot 82,44 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder, op 87,89 dollar per vat.