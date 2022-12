ABN AMRO: baan in horeca minder populair bij jongeren

De horeca was altijd een aantrekkelijke werkgever voor jongeren die een bijbaantje zochten, maar dat lijkt veranderd. Dat meldt ABN AMRO in een rapport over de sector. Horecaondernemers hebben volgens de bank nu moeite om jongeren te vinden, die bij hen willen werken.

Doordat de horeca tijdens de lockdowns verplicht gesloten was, zocht veel personeel al dan niet vrijwillig elders werk. Jongeren konden vaak tegen een hoger salaris aan de slag bij bezorgdiensten of bij de GGD, waar de werktijden ook regelmatiger waren.

Hoewel het aantal vacatures in de horeca in het derde kwartaal met ruim 10 procent is gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder, blijft het aantal openstaande vacatures hoog. Door een toename van het aantal horecavestigingen, een enorme inhaalvraag in 2022 en een algehele krappe arbeidsmarkt, is de vraag naar personeel volgens ABN AMRO groter dan voor de coronapandemie. In bijna elke horecazaak hangt wel een bordje ‘personeel gezocht’.

Door de grote inhaalvraag heeft de horeca dit jaar goede zaken gedaan en ligt de omzet van restaurants en caf├ęs weer op het niveau van 2019, het jaar voor de coronapandemie. Het aantal mensen dat in de horeca werkt, is volgens ABN AMRO echter nog niet op het niveau van voor de lockdowns.

Toen stroomde veel personeel uit, maar er zijn minder medewerkers teruggekeerd. De daling komt vooral door jongeren onder de 30 jaar, die minder in de horeca werken dan voor de coronacrisis, terwijl het aantal mensen van 30 jaar of ouder in de sector juist is toegenomen.

Het aantal vacatures in de horeca is al langere tijd hoog in vergelijking met andere sectoren. Ook voor de coronacrisis had de horeca al te maken met een groot verloop van personeel.

Behalve door de sterke inhaalvraag is de behoefte aan personeel ook groot door het toegenomen aantal horecaondernemingen. Door overheidssteun zijn er veel horecazaken overeind gebleven. Maar doordat er ook veel ondernemingen werden opgericht en bestaande ondernemingen het aantal vestigingen uitbreidden, nam het aantal horecagelegenheden de afgelopen tien jaar per saldo met 14 procent toe, volgens gegevens van dataverzamelaar Locatus. Mede hierdoor is het volgens ABN AMRO voor de horeca lastig om aan personeel te komen.