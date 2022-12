Adyen en DSM onderaan in licht lagere AEX

Betaalbedrijf Adyen en speciaalchemieconcern DSM waren dinsdag de grootste dalers in de AEX-index, die een klein verlies liet zien. De rentezorgen bleven boven het Damrak hangen. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente steviger en langer zal blijven verhogen laaide afgelopen vrijdag al op door het sterker dan verwachte banenrapport. Maandag bleek daarnaast dat de Amerikaanse dienstensector beter blijft draaien dan verwacht.

De Federal Reserve probeert de economie juist af te remmen om de inflatie te beteugelen en de sterkte van de arbeidsmarkt en de dienstensector geven de centrale bank meer ruimte om de rente stevig te verhogen. De afgelopen tijd was er juist optimisme op de aandelenmarkten door de hoop dat de Fed het kalmer aan zou kunnen gaan doen met het verhogen van de rente. Volgende week vergadert de Amerikaanse centrale bank opnieuw over de rente. Ook de ECB komt dan met het laatste rentebesluit van het jaar.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 725,31 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 950,18 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,3 procent.

Naast Adyen (min 1,8 procent) en DSM (min 1,7 procent) behoorden zorgtechnologiebedrijf Philips en olie- en gasconcern Shell tot de vele dalers in de AEX, met verliezen tot 1,6 procent. Defensie-aandelen, die minder gevoelig zijn voor economische schommelingen, zoals platenlabel UMG, levensmiddelenconcern Unilever en supermarktketen Ahold Delhaize voerden de schaarse stijgers aan, met plussen tot 0,6 procent.

Prosus verloor 0,2 procent. De techinvesteerder houdt dinsdag een beleggersdag. Maandag was Prosus nog de sterkste stijger in de AEX met een plus van dik 2 procent, dankzij een forse koerswinst van Tencent.

Aéroports de Paris (ADP) kelderde dik 13 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat Schiphol zijn resterende aandelen in de Franse luchthaven tegen korting heeft verkocht. Schiphol kocht tegelijkertijd de aandelen terug die ADP nog in de Nederlandse luchthaven had. Vorig jaar werd al bekend dat de luchthavens zouden stoppen met hun langjarige samenwerking.

In Frankfurt won Puma 1,3 procent. Het sportmerk moet zijn plaats in de DAX op 19 december afstaan aan de luxe sportwagenfabrikant Porsche (plus 0,4 procent).

De euro was 1,0497 dollar waard, tegen 1,0507 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 76 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 81,63 dollar per vat.