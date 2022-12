Apple laat appmakers lagere en hogere prijzen rekenen

Apple maakt het in de App Store mogelijk voor app-ontwikkelaars om lagere en hogere prijzen te rekenen dan tot nu toe mogelijk was. Met de stap lijkt het Amerikaanse technologieconcern de aandacht te willen afleiden van de vele kritiek op de hoge commissie die appmakers moeten betalen aan Apple op verkopen in de App Store.

Prijzen kunnen voortaan al beginnen bij 29 dollarcent. Eerder lag de bodem nog op 49 cent voor abonnementen en 99 cent voor apps. Het maximumbedrag is daarbij verhoogd tot 10.000 dollar en dat was 999,99 dollar. Ontwikkelaars krijgen ook nieuwe opties voor het instellen van prijzen in verschillende landen en valuta’s.

Volgens persbureau Bloomberg gaat het om een grote opschudding van de prijsstructuur van de in 2008 opgezette App Store. Het platform kreeg de afgelopen jaren ook veel kritiek te verduren. Ontwikkelaars en toezichthouders klaagden vooral over de commissie van 30 procent die Apple rekent op alle app-aankopen, maar ook over andere beperkingen.

In de Verenigde Staten schikte Apple vorig jaar al voor 100 miljoen dollar in een claimzaak van kleine appmakers. Maar daar blijft het mogelijk niet bij. De baas van muziekstreamingdienst Spotify drong er eerder dit jaar op aan dat de Europese Commissie vaart zet achter het aanpakken van Apple dat volgens hem concurrentieverstorend gedrag vertoont.

Na tussenkomst van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijzigde Apple eerder dit jaar al zijn beleid voor de App Store in Nederland. Het ging in die zaak over datingapps. Apple deed toezeggingen om datingapps gebruik te laten maken van meerdere betalingssystemen. De ACM beboette Apple in totaal voor 50 miljoen euro.

Er was dinsdag meer nieuws over Apple. Zo kondigde het concern ook een nieuwe functie aan voor Apple Music, genaamd Sing. Daarmee worden gebruikers via onder meer songtekstweergaven geholpen met het meezingen van liedjes.

Bloomberg meldde daarnaast op basis van ingewijden dat Apple zijn plannen voor het maken van een eigen auto wat minder ambitieus zou hebben gemaakt. De komst van het voertuig zou met een jaar zijn uitgesteld tot 2026 en het zou niet meer om een volledig zelfsturende wagen gaan. In plaats daarvan zou de auto alleen op snelwegen autonoom kunnen rijden.

Apple wilde niet op het bericht over het autoproject reageren. Al jaren wordt er gespeculeerd over de zogenoemde Apple Car waarbij geruchten over het project variĆ«ren van de ontwikkeling van een eigen elektrische auto tot die van een besturingssysteem voor auto’s.