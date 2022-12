Bloomberg: Rusland overweegt bodemprijs voor olieverkoop

Rusland overweegt een bodemprijs in te stellen voor de olieverkoop aan andere landen. Daarmee zou het land dan reageren op het onlangs door de G7 ingestelde prijsplafond voor Russische olie, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Er is evenwel nog geen zicht op het niveau van die mogelijke bodemprijs.

Het prijsplafond voor Russische olie, een sanctie vanwege de Russische inval in Oekraïne, trad op maandag in werking. Het doel van de maatregel is om de inkomsten van Rusland te verminderen, waarbij Moskou wel de kans krijgt om de wereldmarkt te bevoorraden. De maatregel houdt in dat alleen olie die wordt verkocht tegen een prijs van 60 dollar per vat of minder kan worden geleverd.

Rusland heeft al laten weten niet akkoord te zullen gaan met het prijsplafond dat door de landen van de G7 en hun bondgenoten wordt opgelegd aan andere landen. Moskou zal naar eigen zeggen geen olie meer leveren aan landen die het plafond toepassen. Het Kremlin gaf afgelopen weekend ook aan dat er nog zal worden gekeken naar een passende reactie.

Het duurt mogelijk even voor Rusland stappen neemt. Vicepremier Alexander Novak zei dinsdag dat een eventuele maatregel pas tegen het einde van het jaar zal worden genomen, wat suggereert dat de Russen geen haast hebben met het formuleren van een antwoord. Rusland verkoopt de laatste tijd veel meer olie aan landen als India en China.