Britse boerenorganisatie waarschuwt voor voedselcrisis

De grootste Britse brancheorganisatie voor boeren waarschuwt dat er een voedselcrisis in het Verenigd Koninkrijk kan ontstaan vanwege de sterk gestegen kosten voor agrariƫrs voor met name energie, kunstmest, brandstof en voer voor dieren. De belangenvereniging National Farmers Union (NFU) spreekt zelfs van een noodsituatie voor boeren.

Volgens de NFU zijn er soms al tekorten aan eieren, waardoor supermarkten de eierverkoop moeten rantsoeneren. De organisatie vreest dat ook het aanbod van tomaten, komkommers en peren onder druk kan komen omdat met die productie veel energie wordt verbruikt.

De NFU stelt dat door die sterk gestegen kosten de voedselproductie in het Verenigd Koninkrijk in gevaar kan komen en dat er steeds minder in eigen land geproduceerd wordt. Daardoor wordt het Verenigd Koninkrijk afhankelijker van de import van levensmiddelen. De belangenorganisatie zegt dat er nu al 7000 minder boerenbedrijven in het Verenigd Koninkrijk zijn dan in 2019.

Naast hogere kosten hebben Britse boeren ook te maken met de nasleep van de brexit. Door het vertrek uit de Europese Unie zijn veel werknemers uit vooral Oost-Europa teruggekeerd naar eigen land. De Britse landbouw was altijd erg afhankelijk van buitenlandse arbeidskrachten. De NFU roept de overheid dan ook op om soepel te zijn met visumregels voor buitenlandse arbeiders om zo te voorkomen dat groente en fruit niet geoogst kunnen worden door personeelstekorten.