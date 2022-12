CPB komt met koopkrachtprognose, ook aandacht voor gasprijzen

Het Centraal Planbureau (CPB) komt dinsdag met zijn decemberraming waarin het vooruitkijkt naar de ontwikkeling van de Nederlandse economie in de rest van dit jaar en volgend jaar. Vanwege de onzekerheid over energiekosten zijn ook scenario’s uitgewerkt voor verschillende gasprijzen.

In zijn ramingen meldt het CPB onder meer of de economie zal groeien of juist krimpen en in welke mate. Daarbij kijkt het ook naar de beleidsplannen die het kabinet sinds Prinsjesdag heeft aangekondigd. Zo geldt naar verwachting met ingang van volgend jaar het prijsplafond voor energie. Daardoor gaan huishoudens een verlaagd tarief voor elektriciteit en gas betalen, tot een bepaalde verbruiksgrens.

In de meest recente raming uit augustus dit jaar meldde het CPB dat de koopkracht in 2022 met wel 6,8 procent kon dalen, iets wat in Nederland decennia niet is voorgekomen. Daarbij was de verwachting dat er meer mensen in de armoede zouden belanden.

De oppositie in de Tweede Kamer was eind november nog van mening dat het kabinet veel te weinig doet om de koopkracht te verbeteren. Er worden miljarden besteed aan “lapmiddelen”, die ook nog eens onvoldoende zijn om armoede en problematische schulden te voorkomen, zo luidde de kritiek tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid.