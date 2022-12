Eigenaar voetbalclub Juventus duwt moeder Thuisbezorgd.nl uit AEX

Investeringsvehikel Exor, de eigenaar van onder meer voetbalclub Juventus, wordt later deze maand opgenomen in de AEX-index op de Amsterdamse beurs. Daardoor is er geen plek meer in de lijst met hoofdfondsen voor maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl.

Exor is voortgevloeid uit het bedrijf dat de industrieel Giovanni Agnelli, de oprichter van Fiat, in 1927 oprichtte om al zijn zakelijke belangen in onder te brengen. De firma koos eerder dit jaar voor een gang naar het Damrak om minder tijd kwijt te hoeven zijn aan contacten met toezichthouders.

Just Eat Takeaway zag dit jaar op zijn beurt een groot deel van zijn beurswaarde verdampen. Tijdens de coronapandemie ging het de maaltijdbestelbranche nog erg goed, omdat mensen toen massaal aan huis gekluisterd waren en veel eten lieten bezorgen. Maar sinds de lockdowns zijn opgeheven, eten mensen weer meer buiten de deur.

Nu er voor Just Eat Takeaway geen plek meer is in de AEX wordt het aandeel overgeheveld naar de MidKap, de lijst voor middelgrote fondsen op Beursplein 5. Beursuitbater Euronext heeft laten weten dat de wijzigingen op maandag 19 december ingaan.