FNV en CNV roepen op tot stakingen bij Mebin

CNV en FNV hebben hun leden opgeroepen dinsdagmorgen het werk stil te leggen bij de Mebin betonmortelcentrales in Amsterdam (Noord, West en Zuid), Alkmaar en Hoorn. Aanleiding is afwijzing van het cao-ultimatum van de bonden op 25 november door de Heidelberg Materials-bedrijven Mebin en ENCI (cementfabrieken).

Beide bedrijven kwamen vrijdag met een eindbod, maar dat is maandagmiddag door de leden van FNV en CNV volgens de bonden “met een overweldigende meerderheid van stemmen afgewezen”. Reden om dinsdag tussen 05.30 en 08.00 te staken bij Mebin-locaties in Amsterdam, Alkmaar en Hoorn. Daarna vertrekken de actievoerders naar huis, melden de bonden.

FNV en CNV eisen per 1 januari een loonsverhoging van 14,3 procent voor koopkrachtbehoud en dat het laagste cao-uurloon 14 euro bedraagt. Bovendien moet de reiskostenvergoeding omhoog en vinden de bonden het “onverteerbaar dat Mebin een slechtere en goedkopere pensioenregeling wil doorvoeren”.

FNV Bouwen & Wonen-bestuurder Margreet Pasman: “Onbegrijpelijk dat Mebin het nu echt op acties en stakingen aan laat komen door ons ultimatum af te wijzen en op de valreep nog met een eindbod komt. Met hierin het voorstel voor één cao voor ENCI, Mebin en Sagrex. Dit valt heel verkeerd bij de leden.”

CNV Vakmensen-bestuurder Gerard van Cuijk: “Wat de werkgevers bieden is veel te weinig. Medewerkers gaan ermee in koopkracht op achteruit, terwijl zíj er dankzij hun inzet juist voor zorgen dat het zo goed gaat met Mebin. Tel daarbij op de onzalige pensioenplannen, dan is het volstrekt begrijpelijk dat onze leden in het verzet komen.”