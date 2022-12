Grote diefstal persoonsgegevens bij glasvezelbedrijf Delta Fiber

Glasvezel- en telecombedrijf Delta Fiber is gehackt door criminelen waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt. Volgens een woordvoerster gaat om gegevens van “enkele tienduizenden” klanten van de onderdelen Delta Mobiel en Caiway Mobiel.

Het bedrijf zegt dat de diefstal maandag werd geconstateerd. Het gaat om namen, adressen, e-mailadressen, geboortedata, telefoonnummers en bankrekeningnummers. Er werden geen wachtwoorden, creditcardgegevens of klantnummers ontvreemd. Delta zegt dat het daarom niet nodig is om wachtwoorden te wijzigen.

Het bedrijf adviseert klanten wel extra alert te zijn op mogelijke e-mail- en telefoonfraude. Een combinatie van verschillende persoonsgegevens kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor identiteitsfraude en phishing, waarbij mensen schadelijke maar echt ogende links toegestuurd krijgen.

Delta heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gebracht en cybersecuritydienstverlener Tesorion ingeschakeld. Ook is er nauw contact met politie en justitie. De woordvoerster zegt dat niet bekend is wie achter de diefstal zit. Het bedrijf wil geen uitspraken doen over eventuele eisen van de hackers.