Haven Rotterdam wil ‘ammoniakkraker’ voor meer waterstofimport

Havenbedrijf Rotterdam denkt met een zogeheten ammoniakkraker de import van 1 miljoen ton aan waterstof per jaar mogelijk te maken. Momenteel onderzoekt het bedrijf in samenwerking met zeventien andere bedrijven de mogelijkheden om een dergelijke installatie te bouwen in de haven van Rotterdam, waarmee ammoniak wordt omgezet in waterstof.

Ammoniak is een stof die makkelijker verscheept kan worden dan waterstof, dat wordt gezien als een belangrijke brandstof voor de groene economie. Fabrieken zouden op waterstof kunnen draaien in plaats van op gas, maar ook schepen, vrachtwagens en zelfs vliegtuigen kunnen mogelijk waterstof als brandstof gebruiken.

Omdat veel van de waterstof voor Noordwest-Europa geïmporteerd zal worden in plaats van opgewekt, maakt de installatie het mogelijk om de ammoniak direct om te zetten in bruikbaar waterstof. Een deel daarvan zal worden gebruikt in de Rotterdamse haven, de rest kan via pijpleidingen verder worden getransporteerd naar andere gebieden in Noordwest-Europa.

Het onderzoek is een initiatief van verschillende bedrijven naast Havenbedrijf Rotterdam. Onder meer olieconcerns Shell, BP en ExxonMobil zijn betrokken, naast ook enkele energiebedrijven. De eerste resultaten van het onderzoek worden begin volgend jaar verwacht.