Hooggerechtshof: Duitsland kan deelnemen aan herstelfonds EU

Duitsland mag deelnemen aan het enorme herstelfonds van de Europese Unie, dat werd ingevoerd om Europa door de coronacrisis te loodsen. Het Duitse grondwettelijk hof oordeelde dinsdag over die deelname. Het hoogste gerechtshof van Duitsland in Karlsruhe verwierp daarbij twee grondwettelijke klachten tegen de overeenkomstige wet, die vorig jaar al door het Duitse parlement was aangenomen.

Voor het herstelfonds gaat de Europese Unie op Europees niveau schulden aan. Dat lag gevoelig in Duitsland omdat lidstaten die hun huishoudboekje minder goed op orde hebben, zouden profiteren van de hoge kredietwaardigheid van zuinigere landen. Het totale fonds heeft een omvang 750 miljard euro.

De lidstaten kunnen alleen aanspraak maken op het fonds als ze een gedetailleerd herstelplan indienen in Brussel dat moet voldoen aan diverse voorwaarden. Duitsland verwacht bijna 26 miljard euro aan subsidies te ontvangen voor onder meer onderzoek naar waterstofenergie, klimaatvriendelijk transport en een meer gedigitaliseerd onderwijssysteem.

Volgens de Duitse Federale Rekenkamer is Duitsland echter de grootste nettobetaler aan het fonds, met een verwacht totaal van ongeveer 65 miljard euro. De autoriteit had al gewaarschuwd voor de risico’s voor de Duitse overheidsbegroting.