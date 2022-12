ING: lichte krimp bouwsector in 2023 door hogere kosten

De groei van de bouwproductie in Nederland is de afgelopen jaren al steeds lager geworden en zal volgend jaar met een half procent krimpen. Dat voorspellen de sectoreconomen van ING Research. Minder bouwvergunningen, gestegen bouwkosten en een terughoudende woonconsument laten de productie volgens de kenners in 2023 dalen.

Ook wordt er volgens ING op internet beduidend minder naar nieuwbouw gezocht en dat leidt eveneens tot minder verkopen. De hoge inflatie en geopolitieke onzekerheden zorgen namelijk voor een flinke daling van het consumentenvertrouwen. In combinatie met de flink hogere rente zet dat de verkopen van nieuwbouwwoningen onder druk.

De bouw profiteert daarentegen wel van de hoge energiekosten doordat dit de vraag naar isolatie- en energiebesparende maatregelen zoals warmtepompen en zonnepanelen stimuleert. Omzetcijfers van 2022 tonen aan dat de installatiebranche een flinke groei laat zien. De dalende nieuwbouwproductie wordt daardoor grotendeels gecompenseerd door de verduurzaming van woningen.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is het ondernemersvertrouwen in de bouw afgenomen, maar deze was in november nog altijd positief. Orderboeken zijn dan ook nog goed gevuld. Gemiddeld hadden bouwbedrijven in september 10,5 maanden aan werk op de plank liggen. Vooral woningbouwers hebben volgens ING nog goed gevulde orderboeken.

De gestegen materiaalkosten maken ondernemen in de bouw wel lastiger. De afgelopen jaren hebben bouwers wel geleerd om zich in te dekken tegen hogere inkoopprijzen, maar dat is niet altijd mogelijk. Hierdoor wordt regelmatig minder winst gemaakt dan eerder gecalculeerd. Bouwers zijn de afgelopen maanden dan ook minder tevreden over de kwaliteit van de orders die ze in portefeuille hebben.

Ook andere deelsectoren in de bouw staan volgens ING onder druk. De infrasector heeft voornamelijk last van de stikstofproblematiek waardoor projecten uitgesteld moeten worden. Investeringen in bedrijfsgebouwen dalen naar verwachting doordat bedrijven minder investeren door de verslechterde economische situatie.