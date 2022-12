Meer loon voor medewerkers cementfabrieken ENCI

De circa 350 medewerkers van de cementfabrieken van ENCI krijgen een loonsverhoging van 7 procent plus een eenmalige bonus van 250 euro per 1 januari. Volgens vakbond FNV ging een nipte meerderheid van de leden uiteindelijk akkoord met het eindbod van de werkgever Heidelberg Materials. Bij een ander onderdeel van de groep, de Mebin betonmortelcentrales, werd het eindbod van de werkgever weggestemd en werd dinsdagochtend gestaakt op locaties in Noord-Holland. De cao bij Mebin geldt ook voor zo’n 350 medewerkers.

Eerder dreigde FNV ook met acties bij ENCI. Het platleggen van de cementfabrieken zou ook grote impact hebben op de bouwsector in Nederland, aldus de bond. Maar door het akkoord is die acute dreiging nu weg. Naast een loonsverhoging en de eenmalige bonus kunnen werknemers ook rekenen op een verbeterde reiskostenvergoeding. Ook wordt een generatiepact uitgewerkt waardoor oudere werknemers onder gunstigere voorwaarden hun werkzaamheden kunnen afbouwen. Verder werd het minimumloon verhoogd naar 14 euro per uur.

Bij Mebin eisen de stakers een loonsverhoging van meer dan 14 procent, met eveneens een minimum uurloon van 14 euro per uur. Bovendien moet de reiskostenvergoeding omhoog en vinden de bonden het “onverteerbaar dat Mebin een slechtere en goedkopere pensioenregeling wil doorvoeren”.