Meer orders voor Duitse fabrieken na recente dalingen

De Duitse fabrieksorders zijn in oktober weer gestegen na een afname van de opdrachten in de twee voorgaande maanden. De toename, die groter was dan verwacht, is een opsteker voor de fabrikanten in de grootste economie van Europa. Die worstelen met de hoge inflatie en sterk gestegen energiekosten als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne.

De nieuwe orders, die een voorproefje zijn van de industriële productie van de belangrijkste handelspartner van Nederland, stegen in oktober met 0,8 procent ten opzichte van de voorgaande maand, meldde het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Economen hadden vooraf gerekend op een toename met 0,1 procent.

De opleving volgt op twee maanden van forse dalingen en was vooral te danken aan een sterk herstel van de bestellingen uit het buitenland. De binnenlandse bestellingen lieten wel een daling zien. De op export gerichte Duitse economie kampt dit jaar met de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne, die de problemen in de toeleveringsketen heeft verergerd en de energieprijzen in het heel Europa heeft doen stijgen.

De angst voor een diepe wintercrisis in Duitsland werd eerder al deels getemperd door het warme herfstweer, waardoor Duitsland zijn gasopslagfaciliteiten kon vullen en het risico op gastekorten in de industrie werd verkleind. De stijging van de fabrieksorders in oktober en de recente verbetering van het ondernemersvertrouwen vormen daarbij “een verdere indicatie dat de recessie mogelijk zwakker is dan gevreesd”, zei het Duitse ministerie van Economische Zaken in een verklaring.

Econoom Carsten Brzeski van ING is daarentegen minder optimistisch en merkte op dat de Duitse orderboeken sinds het begin van het jaar met bijna 15 procent zijn geslonken. “De jury is er duidelijk nog niet uit, maar de ineenstorting van Duitse industriële orders is een belangrijk signaal dat aantoont dat de lange afglijding naar een industriële recessie in Duitsland voortduurt”, aldus Brzeski. De Duitse regering verwacht dat de economie volgend jaar met 0,4 procent zal krimpen.