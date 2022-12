Moederbedrijf Facebook grote verliezer op Amerikaanse beurs

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, is dinsdag onderuitgegaan op de beurs in New York. Beleggers schrokken van een bericht dat het socialemediabedrijf binnenkort van de Europese privacywaakhond alleen nog maar gepersonaliseerde advertenties mag tonen als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun gegevens. Dit lijkt een flinke klap voor het verdienmodel van Meta.

Het aandeel Meta zakte bijna 7 procent nadat persbureau Reuters op basis van een ingewijde melding maakte van een vertrouwelijk besluit van de Europese privacytoezichthouder EDPB. Meta zelf wilde niet inhoudelijk reageren. Het concern zou nog wel beroep kunnen aantekenen tegen de beslissing die waarschijnlijk binnen een maand wordt doorgevoerd.

Mede door het forse koersverlies van Meta eindigde techgraadmeter Nasdaq 2 procent lager op 11.014,89 punten. Techaandelen waren sowieso uit de gratie omdat de rentevrees opnieuw toenam op de financiƫle markten. Beleggers zijn bang dat de Amerikaanse centrale bank de rente langer zal moeten blijven verhogen om de inflatie terug te dringen.

Bij een hogere rente wordt beleggen in aandelen minder interessant. Dit geldt zeker voor relatief duur geprijsde techaandelen. Maar ook de andere beursgraadmeters gingen omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent lager op 33.596,34 punten. De brede S&P 500 verloor 1,4 procent tot 3941,26 punten.

Ook Apple (min 2,5 procent) moest het ontgelden op Wall Street. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat het techconcern zijn plannen voor het maken van een eigen auto wat minder ambitieus zou hebben gemaakt. De komst van het voertuig zou met een jaar zijn uitgesteld en het zou niet meer om een volledig zelfsturende wagen gaan.

Verder leverde vliegtuigbouwer Boeing bijna 4 procent aan beurswaarde in. Dat gebeurde nadat branchegenoot Airbus liet weten dit jaar niet aan zijn leveringsdoelstelling van 700 commerciƫle vliegtuigen te kunnen voldoen. Boeings grote rivaal verwees daarbij naar problemen in de toeleveringsketen, iets waar Boeing mogelijk ook last van heeft.

Op de oliemarkt werd een gerucht verwerkt dat Rusland overweegt een bodemprijs in te stellen voor de olieverkoop aan andere landen. Daarmee zou het land dan reageren op het onlangs door de G7 ingestelde prijsplafond voor Russische olie. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,3 procent tot 74,73 dollar. Brentolie werd 3,8 procent goedkoper op 80,13 dollar per vat. De euro was 1,0466 dollar waard, tegen 1,0508 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.