Russische overheid bezorgd over toenemende personeelstekorten

De Russische overheid maakt zich zorgen over de toenemende personeelstekorten in Rusland door de oorlog in Oekraïne en vreest dat daardoor het economisch herstel ondermijnd kan worden. Dat zei de Russische economieminister Maxim Reshetnikov op de staatstelevisie.

Rusland had al te maken met een sterk vergrijzende en krimpende bevolking maar door de mobilisatie van 300.000 mannen om te vechten in Oekraïne is de krapte op de arbeidsmarkt verder toegenomen. Ook zijn honderdduizenden Russische mannen naar het buitenland gevlucht om te voorkomen dat ze naar het front gestuurd worden. Het gaat dan vooral om jongere mannen.

Uit een recente studie van een Russisch economisch onderzoeksinstituut kwam al naar voren dat veel Russische bedrijven kampen met personeelstekorten. Het gaat bijvoorbeeld om vrachtwagenchauffeurs, tractorbestuurders en fabrieksmedewerkers maar ook om bouwvakkers, IT-specialisten en straatvegers.

Die personeelstekorten baren beleidsmakers in het Kremlin grote zorgen, aldus Reshetnikov. “We zijn natuurlijk erg bezorgd over de arbeidsmarkt. Want het aanbod is krap en dit is een beperking voor de economie”, aldus de minister.

De Russische economie zal volgens het ministerie dit jaar naar verwachting met 2,9 procent krimpen onder druk van de harde westerse sancties vanwege de oorlog. Verwacht wordt dat de economie volgend jaar opnieuw krimpt.