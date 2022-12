VS en EU overwegen nieuwe heffingen op Chinees staal en aluminium

De Verenigde Staten en de Europese Unie overwegen nieuwe heffingen in te stellen op staal en aluminium van Chinese makelij. Daarmee willen ze zowel de overcapaciteit van staal en aluminium als de koolstofuitstoot verminderen, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Doorgaans worden hogere heffingen gebruikt in handelsgeschillen. Maar de Europese en Amerikaanse stappen zouden dus ter bevordering van de klimaatagenda zijn. Het idee zou komen uit de koker van de Amerikaanse president Joe Biden. Vooralsnog is het een idee en nog geen uitgewerkt voorstel, aldus de bronnen. Een overeenkomst met de EU, waarin ook de details over de drempels staan genoemd, wordt niet voor eind volgend jaar verwacht. En dat zou in het gunstigste scenario zijn.

China is een grote vervuiler, maar ook de grootste producent van staal en aluminium ter wereld. Als het daadwerkelijk tot een extra heffing komt, zal dat de verhoudingen met China op scherp zetten. Saillant is dat de partijen, inclusief China, toegezegd hebben samen te werken om de uitstoot terug te dringen.

Dat de VS en de EU willen samenwerken om de klimaatcrisis aan te pakken wordt gezien als een positief teken. Vooral ook omdat de relatie tussen de VS en Europa te lijden heeft onder irritaties over de handel. Volgens de EU discrimineert een belangrijke door Biden ondertekende wet Europese industrie├źn. In de Inflation Reduction Act (IRA) zijn naast miljarden aan subsidies voor groene energie ook belastingvoordelen opgenomen voor de aankoop van elektrische auto’s en accu’s die in de VS zijn geproduceerd. Europese landen vrezen dat hun industrie op achterstand komt door die maatregelen.