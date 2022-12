Wall Street opent verdeeld na verliesbeurt door rentevrees

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag verdeeld geopend na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig door de vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente langer zal moeten blijven verhogen om de inflatie terug te dringen tot de doelstelling van 2 procent.

De Federal Reserve probeert met renteverhogingen de economie af te remmen om de inflatie te beteugelen. Recente sterke cijfers over de arbeidsmarkt en de dienstensector tonen echter aan dat de Amerikaanse economie beter dan verwacht blijft draaien. De Fed lijkt dus nog harder op de rem te moeten trappen.

De afgelopen tijd was er juist nog een rally op Wall Street door de hoop dat de Fed het kalmer aan zou kunnen gaan doen met het verhogen van de rente. De Fed vergadert op 13 en 14 december opnieuw over het rentebeleid. Marktpartijen verwachten nog altijd dat de rente bij die vergadering met een half procentpunt zal worden verhoogd, na de forse rentestappen van 0,75 procentpunt bij de vorige rentebesluiten. Wel wordt verwacht dat de Fed nu langer zal doorgaan met verhogingen om de inflatie omlaag te krijgen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 33.984 punten. De brede S&P 500 was vlak op 3998 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 11.216 punten.

PepsiCo ging licht omlaag. De Amerikaanse frisdrank- en snackfabrikant gaat volgens zakenkrant The Wall Street honderden banen schrappen op het hoofdkantoor.

AutoZone daalde 1,8 procent. De verkoper van auto-onderdelen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst doordat consumenten vanwege de hoge autoprijzen meer investeren in hun huidige auto. Beleggers hadden schijnbaar op meer gehoopt.

JPMorgan Chase steeg 2,8 procent. Analisten van Morgan Stanley verhoogden het advies voor de Amerikaanse bank van verkopen naar kopen. Industrieel concern General Electric profiteerde van een koopadvies door investeringsbank Oppenheimer en klom 2,3 procent.

Tesla leverde nog eens 1,4 procent in. Het aandeel verloor maandag ruim 6 procent na berichten dat de fabrikant van elektrische auto’s de productie in zijn grote fabriek nabij Shanghai gaat verlagen vanwege een zwakkere vraag op de belangrijke Chinese markt. Tesla in China zei dat die berichten onwaar zijn.