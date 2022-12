Aandacht voor Thuisbezorgd-moeder Just Eat op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl raakt op 19 december zijn plek kwijt in de AEX-index en degradeert naar de index voor middelgrote bedrijven. Investeringsvehikel Exor, de eigenaar van onder meer voetbalclub Juventus, neemt de plaats van Just Eat in.

Exor is voortgevloeid uit het bedrijf dat de industrieel Giovanni Agnelli, de oprichter van Fiat, oprichtte om al zijn zakelijke belangen in onder te brengen. De firma koos eerder dit jaar voor een beursnotering op het Damrak. Just Eat Takeaway zag dit jaar een groot deel van zijn beurswaarde verdampen. Tijdens de coronapandemie deed de maaltijdbestelbranche nog goede zaken, maar sinds de lockdowns zijn opgeheven, eten mensen weer meer buiten de deur. Ook zijn consumenten voorzichtiger geworden met hun uitgaven vanwege de hoge inflatie.

De beurshandel blijft verder in de greep van de rentezorgen en de vrees voor een recessie. Wall Street liet daardoor dinsdag al stevige verliezen zien, waarbij vooral de techbedrijven rake klappen kregen. Ook tegenvallende handelscijfers uit China drukken het sentiment op de markten. De Chinese export en import namen afgelopen maand sterker dan verwacht af door de strenge coronamaatregelen in het land. Ook zorgen de hoge inflatie en sterk gestegen energieprijzen voor een mindere vraag naar Chinese producten.

China kondigde daarentegen wel een landelijke versoepeling van de coronaregels aan. Zo mogen mensen die positief zijn getest maar geen of milde symptomen hebben voortaan thuis in isolatie, wordt het testbeleid afgeschaald en wordt reizen binnen China makkelijker.

De versoepelingen wisten de Aziatische aandelenmarkten geen impuls te geven. De Nikkei in Tokio sloot woensdag 0,7 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,2 procent. Ook de AEX-index op Beursplein 5 lijkt lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting eveneens met verliezen openen.

Op het Damrak zullen logistiek vastgoedbedrijf CTP en koffieconcern JDE Peet’s mogelijk bewegen op positieve analistenrapporten. CTP kreeg een koopadvies van Oddo BHF en Barclays gaf een koopadvies aan JDE Peet’s, de eigenaar van Douwe Egberts.

De euro was 1,0451 dollar waard, tegen 1,0508 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 74,38 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 79,56 dollar per vat.