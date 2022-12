Apple opnieuw omlaag op Wall Street

Het Amerikaanse techconcern Apple behoorde woensdag opnieuw tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers maken zich onder meer zorgen over de tegenvallende iPhone-verkopen. Het Japanse Murata, een belangrijke toeleverancier van Apple, vreest namelijk dat telefoons zoals de iPhone 14 steeds minder goed verkopen. Murata, dat ook elektronische componenten levert aan andere smartphonefabrikanten, verlaagde eerder dit jaar al een paar keer de verwachtingen voor de wereldwijde smartphoneverkoop.

Apple werd 0,8 procent lager gezet. Dinsdag verloor het aandeel al 2,5 procent, nadat persbureau Reuters meldde dat het techconcern zijn ambitieuze plannen voor het maken van een eigen auto heeft bijgesteld. De komst van het voertuig zou met een jaar zijn uitgesteld en het zou niet meer om een volledig zelfsturende wagen gaan.

De stemming op Wall Street was overwegend heel licht positief. De angst dat de Amerikaanse centrale bank langer zal moeten doorgaan met het verhogen van de rente om de inflatie onder controle te krijgen, zorgde wel dat er voorzichtig werd gereageerd. Beleggers vrezen dat de grootste economie ter wereld in een recessie zal belanden. Daarnaast zijn hogere rentetarieven over het algemeen ongunstig voor aandelenbeleggingen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 33.625 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,1 procent tot 3943 punten. De Nasdaq daalde 0,2 procent tot 10.998 punten. De techgraadmeter zakte dinsdag al 2 procent.

Meta Platforms steeg 0,3 procent. Het moederbedrijf van Facebook raakte een dag eerder bijna 7 procent kwijt. De koersval volgde op berichten dat het socialemediabedrijf binnenkort van de Europese toezichthouders alleen nog maar gepersonaliseerde advertenties mag tonen als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun gegevens. Woensdag was er een tegenslag in een rechtszaak tegen een miljoenenboete voor WhatsApp voor de manier waarop de chatdienst omsprong met persoonlijke gegevens.

Tesla daalde 2,4 procent. De autofabrikant biedt meer kortingen aan Chinese klanten die deze maand nog een elektrische auto kopen. Daarmee probeert Tesla de verkopen op de belangrijke Chinese markt aan te jagen. Tesla kampt in China met stevige concurrentie van lokale automerken. Ook zou in de fabriek van Tesla in Shanghai sprake zijn van overcapaciteit.

De euro was 1,0519 dollar waard, tegen 1,0508 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de forse daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 74,83 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder, op 80,06 dollar per vat.