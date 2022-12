Aziatische beurzen lager na tegenvallende Chinese handelscijfers

De belangrijkste aandelenbeurzen in Aziƫ gingen woensdag omlaag. Beleggers reageerden op tegenvallende handelscijfers uit China, waar zowel de export als de import in november harder dan verwacht daalde als gevolg van de strikte coronamaatregelen in het land.

Ook staat de wereldwijde vraag naar Chinese goederen onder druk door de hoge inflatie. De hoop op verdere versoepelingen van het strenge Chinese coronabeleid werd daarbij overschaduwd door de vrees voor een recessie en de zorgen dat de Amerikaanse centrale bank de rente langer dan verwacht zal blijven verhogen om de inflatie te beteugelen.

De beurs in Shanghai verloor tussentijds 0,5 procent. Uit cijfers van de Chinese douane bleek dat de uitvoer van het land vorige maand met 8,7 procent is afgenomen. Dat was de grootste daling sinds februari 2020. Economen hadden gerekend op een daling met 3,5 procent. De import liet met 10,6 procent de grootste afname zien sinds mei 2020.

In Hongkong zakte de Hang Seng-index 1 procent. De uitbaters van casino’s in het gokparadijs Macau lieten wel stevige koerswinsten zien door de hoop dat China de coronamaatregelen verder gaat versoepelen. MGM China en Wynn Macau dikten tot ruim 10 procent aan.

De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent in de min. Chiptester Advantest behoorde tot de sterkste dalers met een verlies van 1,5 procent. Nintendo won 0,3 procent. Het Amerikaanse techconcern Microsoft liet weten een deal te hebben gesloten met de Japanse computerspelletjesmaker om het populaire computerspel Call of Duty voor tien jaar beschikbaar te stellen voor de spelcomputers van Nintendo. De deal hangt af van de afronding van de overname van Activision Blizzard, de ontwikkelaar van Call of Duty, door Microsoft.

De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,9 procent. Volgens het Australische statistiekbureau is de groei van de economie in het derde kwartaal verder vertraagd tot 0,6 procent, van een groei van 0,9 procent in het tweede kwartaal. In India verhoogde de centrale bank de rente met 0,35 procentpunt tot 6,25 procent om de hoge inflatie te bestrijden.