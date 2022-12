Bloomberg: Getir koopt Gorillas voor helft waarde vorig jaar

Boodschappenbezorgdienst Gorillas is nog maar iets meer dan de helft waard van vorig jaar. Bij de onderhandelingen over een overname door de Turkse branchegenoot Getir wordt aan het Duitse bedrijf een prijskaartje van 1,7 miljard dollar gehangen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Omgerekend is dat ruim 1,6 miljard euro. Vorig jaar haalde Gorillas voor het laatst geld op bij investeerders en toen werd de waarde van het bedrijf op 3 miljard dollar ingeschat.

Gorillas werd in 2020 opgericht en groeide hard tijdens de coronacrisis met de belofte om boodschappen binnen minuten bij klanten thuis te bezorgen. De dienst die het bedrijf aanbood was echter verlieslatend en ook de snelle uitbreiding naar veel markten kostte veel geld. Daardoor raakte het geld van investeerders op.

Bovendien was er na de coronatijd minder vraag naar de supersnelle boodschappenbezorgdiensten. Verder hadden bedrijven als Gorillas het ook met overheden aan de stok die de zogeheten dark stores, een soort minidistributiecentra vanwaaruit de bezorgers naar klanten reden, niet in woonwijken willen hebben.

Al die problemen leidden ertoe dat Gorillas in gesprek ging met Getir over een overname. Ook sneed het Duitse bedrijf in mei al in zijn personeelsbestand. Ongeveer de helft van het kantoorpersoneel werd toen op straat gezet. Na de samensmelting met Getir komt er mogelijk een nieuwe ontslagronde aan, al is de omvang daarvan nog onduidelijk.