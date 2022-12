Britse overheid keurt omstreden aanleg nieuwe kolenmijn goed

De Britse overheid heeft voor het eerst in tientallen jaren weer de aanleg van een nieuwe kolenmijn goedgekeurd. In die mijn moeten kolen worden gewonnen die door de staalindustrie gebruikt kunnen worden. Critici vinden dat de goedkeuring de milieudoelen die de Britse regering heeft gesteld ondermijnen. Onder anderen klimaatactiviste Greta Thunberg en Greenpeace hebben zich al uitgesproken tegen de nieuwe mijn.

De mijn met de naam Woodhouse Colliery wordt aangelegd nabij het plaatsje Whitehaven in het noordwesten van Engeland. De mijn zou naar verwachting 500 banen opleveren, waarvan 400 voor mijnwerkers die ondergronds de kolen winnen. Volgens de plannen blijft de kolenmijn 50 jaar open.

En daar zit direct het pijnpunt, want Groot-Brittannië wil in 2050 netto CO2-neutraal zijn. Een nieuwe kolenmijn aanleggen in deze tijd is dan ook “absoluut onverdedigbaar”, zei de voorzitter van het onafhankelijke Britse Klimaatveranderingscomité eerder dit jaar al. Kolen zijn een van de fossiele brandstoffen met de meeste uitstoot. Landen van kolen afhelpen wordt daarom als essentieel gezien om de klimaatdoelen te halen.

Veel Europese landen hebben al plannen daartoe. Staalbouwbedrijven experimenteren al met nieuwe hoogovens die op waterstof draaien, wat naar verwachting de rol van kolen gaat overnemen.

Groot-Brittannië heeft sinds 2015 geen ondergrondse kolenmijnen meer. Ooit waren er haast 3000 kolenmijnen in het land, maar vanaf de jaren ’70 werden die economisch minder interessant en ging de ene na de andere dicht.