CBS: onzekerheid horecabedrijven over voortbestaan toegenomen

Het aantal horecabedrijven dat denkt binnen een jaar de deuren te moeten sluiten is de afgelopen maanden toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die vrees wordt onder meer veroorzaakt door de gestegen prijzen voor energie en grondstoffen.

Van de horecabedrijven verwachtte in mei nog 59 procent minstens een jaar te bestaan. Dat percentage daalde in november tot 52 procent. De horecasector heeft daarmee het minste vertrouwen van alle bedrijfstakken. Ook laat de sector daarmee de sterkste daling in vertrouwen zien van alle door het CBS onderzochte branches.

Van alle bedrijven denkt 71 procent het nog minstens een jaar vol te houden onder de huidige economische omstandigheden, 8 procent gaat uit van maximaal drie maanden tot een jaar. Die percentages liggen op het niveau van mei, toen het CBS eenzelfde onderzoek uitvoerde. Alleen in de informatie- en communicatiebranche is het vertrouwen in het voortbestaan sindsdien gestegen.

De duurdere energieprijzen en hogere grondstoffenkosten veroorzaken bij 22 procent van de bedrijven de grootste zorgen over het voortbestaan. Met name ondernemers die denken het niet langer dan een jaar meer vol te houden, geven aan dat de gestegen kosten hen parten spelen.