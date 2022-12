Chipbedrijven ASMI en Besi in staartgroep lagere AEX

De AEX-index op het Damrak ging woensdag verder omlaag, na de verliesbeurt een dag eerder. De beurshandel bleef in de greep van de rentezorgen en de vrees voor een recessie. Wall Street liet daardoor dinsdag al stevige verliezen zien, waarbij vooral de techbedrijven rake klappen kregen. In Amsterdam stonden de chipbedrijven ASMI en Besi bij de grootste dalers.

Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 0,5 procent) ging verder omlaag, na het forse verlies op dinsdag. Beursuitbater Euronext maakte bekend dat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl per 19 december verdwijnt uit de hoofdindex en degradeert naar de MidKap. Investeringsvehikel Exor, de eigenaar van onder meer voetbalclub Juventus, neemt de plaats van Just Eat in.

Exor komt voort uit het bedrijf dat de industrieel Giovanni Agnelli, de oprichter van Fiat, oprichtte om al zijn zakelijke belangen in onder te brengen. De firma koos eerder dit jaar voor een beursnotering op het Damrak. Het aandeel daalde 0,7 procent.

Ook tegenvallende handelscijfers uit China drukten het sentiment op de markten. China kondigde daarentegen wel een landelijke versoepeling van de coronaregels aan. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 721,24 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 946,32 punten. De beurs in Londen won 0,3 procent en Parijs zakte 0,1 procent. De DAX in Frankfurt verloor 0,2 procent, na een daling van de Duitse industriƫle productie in oktober.

Naast ASMI (min 1,9 procent) en Besi (min 1 procent) liet ook olie- en gasconcern Shell een stevige daling zien van 1,6 procent. Shell kampte vooral met de forse terugval van de olieprijzen een dag eerder. Levensmiddelenconcern Unilever was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 0,9 procent.

In de MidKap profiteerden logistiek vastgoedbedrijf CTP en koffieconcern JDE Peet’s van positieve analistenrapporten. CTP (plus 0,5 procent) kreeg een koopadvies van Oddo BHF. JDE Peet’s, de eigenaar van Douwe Egberts, won 1,7 procent dankzij een koopadvies door Barclays.

In Londen won farmaceut GSK 12 procent en in Parijs dikte branchegenoot Sanofi bijna 8 procent aan. Beleggers reageerden op het nieuws dat een Amerikaanse rechter het wetenschappelijke bewijs achter meer dan 5000 rechtszaken, waarin wordt beweerd dat het maagzuurmedicijn Zantac kanker kan veroorzaken, heeft verworpen.

De euro was 1,0457 dollar waard, tegen 1,0508 dollar een dag eerder. De olieprijzen krabbelden iets op na de forse daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 74,30 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 79,55 dollar per vat.