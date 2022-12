Duitse industrie produceerde minder, recessie doemt op

De industriële productie van Duitsland is in oktober gedaald. Vooral de hoge energieprijzen drukten de productie. De mindere productie is een nieuwe aanwijzing dat de grootste economie van Europa, en de belangrijkste handelspartner voor Nederland, afstevent op een recessie. Vooral bij de energie-intensieve bedrijven was er sprake van een daling.

De Duitse industriële productie daalde met een marginale 0,1 procent op maandbasis. De productie van de grote energieverbruikers daalde met 3,6 procent. Tegenover die daling stond een stijging van de bouwproductie met ruim 4 procent. Ondanks de bescheiden krimp presteerde de Duitse industrie beter dan voorzien.

De Duitse verwerkende industrie heeft de laatste maanden onder andere moeite de orderboeken goed gevuld te krijgen. Dat heeft alles te maken met de afnemende vraag als gevolg van de wereldwijde economische vertraging. Ook als de dreiging van gastekorten afneemt, zijn er nog genoeg onzekerheden die de industrie in de weg zitten.

Het industriecijfer is volgens kenners van ING het sluitstuk van een hele reeks harde macrocijfers uit Duitsland in oktober. De economie is weliswaar niet van een klif gevallen, maar zet haar lange weg naar een recessie voort, aldus de economen. Ze sommen op dat naast de dalende industriële productie ook de detailhandel fors minder presteerde en ook de export daalde.

Nieuwe orders zijn sinds het begin van dit jaar met 15 procent gedaald. Ook zijn de voorraden sinds de zomer toegenomen. Doorgaans zijn dat volgens de kenners geen goede voortekenen voor de toekomstige productie van de industrie.

Toch zijn er ook positieve punten. Zo zijn er verschillende stimuleringspakketten van de overheid ingesteld en zitten de nationale gasreserves goed vol. Bedrijven en huishoudens maken ook werk van het verminderen van het gasverbruik. Verder lijkt de Duitse industrie, ondanks de daling, veerkrachtiger dan gedacht. Maar een recessie lijkt nog steeds onvermijdelijk, zo klinkt het.