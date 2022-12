Farmaceuten winnen flink op beurs na afwijzing 5000 rechtszaken

Farmaceuten GSK en Sanofi waren woensdag grote winnaars op de Europese beurzen, met plussen van respectievelijk 7,5 en 6,1 procent in Londen en Parijs. Beleggers reageerden op het nieuws dat een Amerikaanse rechtbank meer dan 5000 rechtszaken tegen de farmaceuten heeft afgewezen. Volgens de rechter is er namelijk onvoldoende wetenschappelijke bewijs dat het maagzuurmedicijn Zantac kanker kan veroorzaken.

Daarnaast is bekend geworden dat Franse aanklagers geen veroordelingen zullen eisen van vliegtuigbouwer Airbus en Air France-KLM in een zaak over een crash van een vliegtuig van Air France in 2009. Dat leidde evenwel niet tot koerswinsten. Air France-KLM eindigde toch 1,6 procent lager. Airbus zakte in Parijs ruim 2 procent. Het concern liet ook weten dit jaar niet aan zijn leveringsdoelstelling van 700 commerciƫle vliegtuigen te kunnen voldoen.

De beurshandel bleef verder vooral in de greep van de rentezorgen en de vrees voor een recessie. Beleggers zijn namelijk bang dat de Amerikaanse centrale bank de rente langer zal moeten blijven verhogen om de inflatie terug te dringen. Dat vooruitzicht drukt vooral op de koers van techaandelen, omdat die relatief duur geprijsde stukken bij een hogere rente minder interessant worden.

Chipbedrijven ASMI en Besi behoorden daarom ook tot de grootste dalers op het Damrak. Zij verloren tot 3 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Shell zakte op zijn beurt 1,9 procent. Het olie- en gasconcern kampte vooral met de terugval van de olieprijzen. Bij een economische neergang zal de vraag naar olie afnemen.

Ook ING (min 0,8 procent) wist de aandacht op zich gericht. Topman Steven van Rijswijk heeft in een interview met een Duitse krant gezegd dat de bank kleine overnames in Duitsland overweegt. Hij voegde er wel aan toe dat ING geen interesse heeft in het openen van nieuwe vestigingen bij de oosterburen.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway daalde 1,7 procent. Beursuitbater Euronext maakte bekend dat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl per 19 december verdwijnt uit de hoofdindex en degradeert naar de MidKap. Investeringsvehikel Exor (min 1,5 procent), de eigenaar van onder meer voetbalclub Juventus, neemt de plaats van Just Eat in.

De euro was 1,0499 dollar waard, tegen 1,0508 dollar een dag eerder. De olieprijzen zakten verder weg na de forse daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent minder op 72,82 dollar. Brentolie werd 1,59 procent goedkoper, op 78,16 dollar per vat.