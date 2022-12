Forbes: Elon Musk even niet meer de rijkste man ter wereld

Elon Musk was woensdag even niet meer de rijkste man ter wereld, zegt zakenblad Forbes. Door de aankoop van Twitter en de aandelen in Tesla die hij daarvoor van de hand deed, is zijn vermogen dit jaar gedaald. De Fransman Bernard Arnault werd daarna de rijkste. Hij is eigenaar van luxeconcern LVMH, dat modehuizen als Louis Vuitton, Christian Dior en Fendi bezit, maar ook diverse drankmerken als champagnehuis Moët & Chandon en cognacmerk Hennessy..

Even voor 17.00 uur Nederlandse tijd daalde Musks vermogen door een daling van de beurskoers van Tesla naar 185,3 miljard dollar. Arnault en zijn familie waren toen 185,4 miljard dollar waard. Toen de koers van Tesla daarna weer wat opveerde heroverde Musk zijn titel.

Arnaults profiteerde tijdens de coronacrisis van een sterke vraag naar luxeproducten als mode. Ook de heropening van de horeca en belastingvrije aankopen van reizigers deden het bedrijf goed.

Musk werd dit jaar vooral op papier veel armer door een waardedaling van zijn aandelen Tesla. Daarnaast schat Forbes in dat Musk te veel heeft betaald voor Twitter. De waarde van de berichtendienst zou veel lager liggen dan de 44 miljard die Musk er samen met enkele andere financiers voor neertelde.

Musk werd in september vorig jaar de rijkste mens op de Forbes-lijst. Toen stond Jeff Bezos van Amazon nog tweede. Maar Musks aandelen van Tesla en Bezos’ aandelen Amazon daalden dit jaar flink in waarde. Bezos staat nu vierde, nog achter de Indiase tycoon Gautam Adani.

De rijkenlijst van Forbes fluctueert met de beurskoersen waardoor de verschillen van minuut tot minuut kunnen verspringen. Persbureau Bloomberg werkt zijn rijkenlijst minder vaak bij. Daar staat Musk nog altijd bovenaan, al is het verschil met Arnault gedaald tot zo’n 14 miljard dollar.