Frankrijk kan zonder stroomuitval winter door, zegt premier

Frankrijk komt de winter door zonder noodgedwongen stroomuitval, zei premier Elisabeth Borne in een radio-interview. Naast de hoge gasprijzen die heel Europa raken, kampt Frankrijk met uitgeschakelde kernreactoren vanwege langer dan gepland onderhoud. Eerder dit jaar waarschuwde de Franse regering daarom voor mogelijke onderbrekingen in de stroomvoorziening bij tijdelijke tekorten.

“Eerlijk gezegd is er geen reden voor paniek”, zei Borne op radiozender RTL, die daarmee een bericht van dezelfde strekking van president Emmanuel Macron onderschreef. Hij verklaarde onlangs dat het “absurd” is om te vrezen voor stroomuitval en benadrukte dat Frankrijk ondanks de energiecrisis ook de koudste dagen probleemloos door kan komen.

De Franse overheid riep inwoners van het land eerder juist op om een speciale app van de nationale netbeheerder te downloaden die waarschuwt als het risico op stroomuitval groter wordt. Zo’n situatie zou kunnen voorkomen bij een piek in de vraag naar elektriciteit als er te weinig aanbod is. Omdat in Frankrijk relatief veel mensen elektrische verwarming gebruiken, zorgt winterkou doorgaans voor een sterke stijging in de vraag naar elektriciteit.

Dankzij zijn kerncentrales exporteert Frankrijk normaal gesproken meer elektriciteit naar buurlanden dan dat het importeert, maar door de onderhoudsproblemen is dat precies andersom. Eerder deze week wisten energieleveranciers de toegenomen vraag naar stroom op te vangen met geïmporteerde elektriciteit.