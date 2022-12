Groei economie eurozone iets beter dan eerder gemeld

De economie van de eurozone is in het derde kwartaal iets sterker gegroeid dan eerder gedacht, ondanks de tegenwind van de hoge inflatie. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldde op basis van een definitief cijfer dat de economie met 0,3 procent is gegroeid in vergelijking met een kwartaal eerder. Bij een voorlopige raming werd een plus van 0,2 procent gemeld.

Op jaarbasis was sprake van een groei van de economie van het eurogebied met 2,3 procent. Hier werd eerder een plus van 2,1 gerapporteerd. Ook voor de gehele Europese Unie werden de cijfers opwaarts bijgesteld, naar 0,4 procent op kwartaalbasis en 2,5 procent op jaarbasis. Er werd vooral geprofiteerd van hogere consumentenbestedingen en grotere bedrijfsinvesteringen.

De groei viel wel terug ten opzichte van het tweede kwartaal. Toen werd nog een plus in het eurogebied van 0,8 procent ten opzichte van de voorgaande periode gemeten en voor de EU een groei van 0,7 procent.

Mogelijk laat de economie van de eurolanden in het vierde kwartaal wel krimp zien onder druk van de hoge inflatie, renteverhogingen en afkoelende wereldeconomie. Huishoudens worden steeds voorzichtiger met hun uitgaven vanwege de sterk gestegen prijzen en bedrijven doen het kalmer aan met investeringen door een afzwakkende vraag.