IATA: productie duurzamere vliegtuigbrandstof fors omhoog in 2023

De productie van duurzamere brandstoffen voor de luchtvaartindustrie zal volgend jaar sterk toenemen. Volgens de internationale luchtvaartorganisatie IATA zal de productie van Sustainable Aviation Fuel (SAF) in 2023 minstens verdubbelen naar 200 miljoen liter vergeleken met dit jaar. In het gunstigste scenario kan dit zelfs stijgen naar 450 miljoen liter, aldus IATA.

Duurzamere luchtvaartbrandstoffen worden geproduceerd uit bijvoorbeeld biomassa of gerecyclede vetten en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroenen van de luchtvaart. Momenteel maakt SAF nog maar een klein deel van het wereldwijde verbruik van vliegtuigbrandstof uit. SAF wordt nu bijgemengd bij kerosine. De luchtvaart wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat doel te bereiken is er volgens IATA dan een jaarlijkse productiecapaciteit van 450 miljard liter SAF nodig.

Volgens IATA zijn tot dusver meer dan 450.000 commerciële vluchten uitgevoerd met duurzamere brandstoffen en tekenen steeds meer maatschappijen overeenkomsten met producenten voor de levering van die SAF. Zo zet Shell flink in op duurzamere vliegtuigbrandstof. Het Finse Neste is ’s werelds grootste producent van SAF.

IATA-topman Willie Walsh zegt dat de vraag naar duurzamere brandstoffen groter is dan het aanbod en dat overheden meer stimuleringsmaatregelen moeten nemen om de productie te vergroten.