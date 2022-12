Krant: Amerikaanse staat Indiana klaagt TikTok aan

De Amerikaanse staat Indiana sleept TikTok voor de rechter vanwege het overtreden van regels die de veiligheid van kinderen op sociale media moeten waarborgen, meldt de New York Times. Ook het feit dat de app, die eigendom is van het Chinese bedrijf ByteDance, informatie deelde met de Chinese regering is onderdeel van de zaak. Dat is een overtreding van de consumentenbeschermingswetten in Indiana.

Ondanks speciale opties die het gebruik voor kinderen veilig moet maken, kunnen zij vrij makkelijk met zaken in aanraking komen die niet voor kinderen geschikt zijn. Ook meent Indiana dat TikTok duidelijkheid moet verschaffen over de mogelijkheid van de Chinese overheid om alle gebruikersdata in te zien. De app zelf ontkent dat het ooit data over Amerikanen aan China heeft gegeven, maar moest onlangs in Europa wel erkennen dat het mogelijk is dat data van gebruikers in andere landen, waaronder China, terechtkomt. Indiana noemt in de aanklacht de app “een wolf in schaapskleren”.

De rechtszaak is de eerste van een Amerikaanse staat tegen TikTok, maar de app kan al langer op weerstand rekenen in de Verenigde Staten. Al meer dan twee jaar probeert de Amerikaanse overheid TikTok te verbieden of de app te laten overgaan naar een niet-Chinees bedrijf om de nationale veiligheid te kunnen beschermen. De populariteit van de app, waar gebruikers korte filmpjes kunnen delen, onder met name jonge gebruikers, zorgt voor onrust bij de autoriteiten.

De Britse en Europese autoriteiten hebben TikTok ook in het vizier. Niet alleen vanwege de banden met China, maar ook omdat adverteerders zich op de app op kinderen kunnen richten.