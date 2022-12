Rusland bezorgd over opstopping olietankers bij Turkse vaarroutes

Rusland maakt zich zorgen over de opstopping van olietankers bij de belangrijke Turkse vaarroutes door de Bosporus en Dardanellen vanwege strengere Turkse regels rond verzekeringen van die schepen. Dat zei de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Aleksandr Groesjko tegen persbureau RIA. Hij zei dat wordt gepraat met verzekeringsmaatschappijen en transportbedrijven over de zaak.

Zeker twintig tankers zijn momenteel geblokkeerd bij Turkije door een nieuwe regel waarbij de Turkse autoriteiten extra bewijs van olietankers vragen dat ze verzekerd zijn voordat ze door die zeestraten mogen varen. Die regel ging vrijdag in. Tankers moeten daardoor meer garanties aantonen over hun verzekeringen tegen bijvoorbeeld botsingen of olielekkages.

De regel geldt ook voor tankers die olie uit Rusland en Kazachstan vanuit de Zwarte Zee vervoeren via de Turkse wateren. Moskou zegt de situatie dan ook te volgen en zich zorgen te maken over de opstoppingen. Als het probleem niet wordt opgelost zal dit op politiek niveau besproken gaan worden, aldus Groesjko.

Sinds maandag heeft het Westen een prijsplafond opgelegd op het transport van Russische olie over zee. Die olie mag niet voor meer dan 60 dollar per vat worden verkocht. Verzekeraars mogen geen verzekeringen bieden aan tankers waarvan Russische olie voor een hogere prijs wordt verkocht.