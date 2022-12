Russisch Rosneft boekt miljardenwinst door olieverkoop aan Azië

De Russische olieproducent Rosneft heeft in de eerste negen maanden van het jaar een miljardenwinst geboekt ondanks de westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf wist de verkopen op peil te houden door meer olie te verkopen aan Aziatische landen, waarmee de afnemende verkopen aan Europa werden opgevangen. Ook profiteerde het concern van de hogere olieprijzen.

Rosneft had in het derde kwartaal wel last van de overdracht van zijn activiteiten in Duitsland. In september nam de Duitse overheid de controle over bij de onderdelen van Rosneft in het land, waaronder drie raffinaderijen. Volgens de Duitse regering werkte het bedrijf namelijk niet mee aan het stopzetten van de import van Russische olie, een doel dat Berlijn zichzelf heeft gesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Rosneft noemde deze ‘onteigening’ van zijn bezittingen door de Duitse overheid ‘illegaal’.

Rosneft rapporteerde een nettowinst van 591 miljard roebel (ongeveer 9 miljard euro) over de eerste negen maanden van 2022. Over dezelfde periode in 2021 rapporteerde het bedrijf een recordwinst van 696 miljard roebel, waarmee de winst dit jaar met 15 procent is gedaald.

De overdracht van de Duitse activiteiten zorgde volgens Rosneft voor een verlies van 56 miljard roebel (zo’n 850 miljoen euro). De omzet nam met 16 procent toe.

Topman Igor Setsjin van Rosneft zei in een verklaring dat het bedrijf met succes de distributiekanalen heeft geoptimaliseerd. De olietoevoer naar Azië groeide volgens hem met ongeveer een derde en compenseerde de afname van de leveringen aan Europese kopers volledig.

Het bedrijf zal naar verwachting wel meer tegenwind gaan ondervinden van het onlangs ingestelde prijsplafond op Russische olie door de grote westerse landen. Het doel van de maatregel is om de olie-inkomsten van Rusland te verminderen. De maatregel houdt in dat alleen olie die wordt verkocht tegen een prijs van 60 dollar per vat of minder kan worden geleverd.