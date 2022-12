Shell en chipbedrijven onderaan op negatief Damrak

Olie- en gasconcern Shell en de chipbedrijven ASMI en Besi behoorden woensdag tot de grootste dalers op het Damrak. De beurshandel bleef in de greep van de rentezorgen en de vrees voor een recessie. Wall Street liet daardoor dinsdag al stevige verliezen zien, waarbij vooral de tech- en chipbedrijven rake klappen kregen. Shell kampte vooral met de terugval van de olieprijzen. Bij een economische neergang zal de vraag naar olie afnemen.

Ook tegenvallende handelscijfers uit China drukten het sentiment op de markten. De Chinese export liet in november de grootste daling zien sinds februari 2020, toen het land in de beginfase van de coronapandemie verkeerde. China kondigde wel een landelijke versoepeling van de coronaregels aan, maar de beurs in Hongkong zakte desondanks ruim 3 procent.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,8 procent in het rood op 718,08 punten. De MidKap verloor 1 procent tot 940,24 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,4 procent.

Besi en ASMI verloren tot 2,9 procent, en Shell raakte 2,3 procent kwijt. Ook staalconcern ArcelorMittal kampte met de verslechterde economische vooruitzichten en daalde dik 2 procent. De dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer voerden de schaarse stijgers aan in de AEX, met winsten tot 0,8 procent.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway daalde 0,7 procent. Beursuitbater Euronext maakte bekend dat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl per 19 december verdwijnt uit de hoofdindex en degradeert naar de MidKap. Investeringsvehikel Exor (min 1,5 procent), de eigenaar van onder meer voetbalclub Juventus, neemt de plaats van Just Eat in.

In de MidKap stond kunstmestproducent OCI (min 5,7 procent) onderaan. Ook concurrent Yara (min 4,7 procent) werd lager gezet, nadat de Amerikaanse branchegenoot Mosaic liet weten de productie van potas, dat verwerkt wordt tot kunstmest, terug te schroeven vanwege een afnemende vraag.

In Londen steeg farmaceut GSK 8 procent en in Parijs klom branchegenoot Sanofi 6 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat een Amerikaanse rechtbank meer dan 5000 rechtszaken tegen de farmaceuten heeft afgewezen. Volgens de rechter is er namelijk onvoldoende wetenschappelijke bewijs dat het maagzuurmedicijn Zantac kanker kan veroorzaken.

De euro was 1,0499 dollar waard, tegen 1,0508 dollar een dag eerder. De olieprijzen zakten verder weg na de forse daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 73,62 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent goedkoper, op 78,65 dollar per vat.