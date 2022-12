Tesla bij grootste verliezers op afwachtend Wall Street

Tesla heeft woensdag ingeleverd op een twijfelend Wall Street. Nu de Chinese overheid de coronamaatregelen in het land heeft versoepeld, probeert de fabrikant van elektrische auto’s steviger voet aan de grond te krijgen in China. Beleggers lijken zo hun twijfels te hebben, aangezien Tesla daar kan rekenen op stevige concurrentie van lokale automerken.

Tesla eindigde de handelsdag 3,2 procent lager. De autofabrikant probeert Chinese klanten aan zich te binden door kortingen te geven aan klanten die nog deze maand een auto aanschaffen. Naast de concurrentie waar Tesla rekening mee moet houden, zou er ook sprake zijn van overcapaciteit in de Tesla-fabriek in Shanghai. Persbureau Bloomberg meldde maandag nog dat Tesla de productie in die fabriek met 20 procent wilde verlagen vanwege een zwakkere vraag vanuit de Chinese markt.

De indexen op Wall Street gingen gedurende de dag alle kanten op. De angst dat de Amerikaanse centrale bank langer zal moeten doorgaan met het verhogen van de rente om de inflatie onder controle te krijgen, leidde tot twijfel bij beleggers. Hogere rentetarieven zijn over het algemeen ongunstig voor aandelenbeleggingen. Daar bovenop komt nog de dreiging van een recessie waar beleggers voor vrezen.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het einde van de handelsdag vrijwel vlak op 33.597,92 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 3933,92 punten. De Nasdaq stond 0,5 procent lager op 10.958,55 punten.

Brown-Forman leverde ruim 7 procent in, nadat de winst van het moederbedrijf van whiskeymerk Jack Daniels het afgelopen kwartaal was tegengevallen. Gedurende de dag daalden de aandelen in waarde tot 8,3 procent, de grootste daling sinds maart 2020.

Prometheus Biosciences eindigde zo’n 166 procent hoger, nadat aandelen gedurende de dag meer dan drie keer zoveel waard waren geworden. Het biotechnologiebedrijf heeft onderzoek gedaan naar de behandeling van darmaandoeningen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, waarvan het woensdag de resultaten publiceerde. Daaruit kwam naar voren dat de behandelingen beter bleken aan te slaan dan van tevoren werd verwacht, aldus topman Mark McKenna. Zo zou een geneesmiddel voor de ziekte van Crohn, een ontstekingsziekte van de darm, volgens de studie in bijna 50 procent van de gevallen aanslaan.

De euro was 1,0511 dollar waard, tegen 1,0499 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent minder op 72,45 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper, op 77,50 dollar per vat.