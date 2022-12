Tesla geeft extra korting in China om verkopen aan te jagen

Tesla biedt meer kortingen aan Chinese klanten die deze maand nog een elektrische auto van de Amerikaanse fabrikant kopen. Daarmee probeert Tesla de verkopen op de belangrijke Chinese markt aan te jagen. De extra korting is de zoveelste geste van Tesla die in China te maken heeft met stevige concurrentie van lokale merken. Daarbij zou in de fabriek van Tesla in Shanghai ook sprake zijn van overcapaciteit.

Het autoconcern van miljardair Elon Musk geeft een extra korting van 6000 yuan (822 euro) voor Model 3 sedans en Model Y SUV’s. Die auto’s zijn vanaf 265.900 yuan en 288.900 yuan te koop als ook de overheidssubsidies van de prijzen zijn afgehaald.

Eind oktober verlaagde Tesla al de prijzen voor zijn auto’s. Ook bood Tesla al kortingen op verzekeringen aan en stelde de automaker een aanbevelingsprogramma in. Elke Model 3 of Model Y die vandaag in China wordt besteld, wordt binnen een maand geleverd, zo staat op de website van Tesla. De wachttijd was eerder dit jaar nog 22 weken.

Eerder deze week kwam naar buiten dat Tesla de productie in zijn fabriek in Shanghai deze maand mogelijk met 20 procent verlaagt op maandbasis, al zou het bedrijf de productie wel weer snel op kunnen voeren als daar vraag naar is. Evengoed wakkeren de berichten de zorgen aan dat de verkopen van Tesla in de grootste automarkt ter wereld achterblijven bij de verwachtingen.

Het bedrijf leverde in november een recordaantal van 100.291 auto’s af vanuit de fabriek in Shanghai, aldus China’s Passenger Car Association eerder deze week. Daarbij werd niet aangegeven hoeveel auto’s voor de binnenlandse markt waren en hoeveel er werden geĆ«xporteerd.