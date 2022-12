Toeleverancier Apple steeds pessimistischer over smartphonemarkt

De Japanse toeleverancier van smartphonefabrikanten Murata vreest dat telefoons zoals de iPhone 14 steeds minder goed verkopen. Nadat lockdowns in China al een flinke hap uit de vraag naar smartphones namen, kunnen zuinigere Amerikaanse consumenten voor een nog verdere daling van de verkopen zorgen. “Als ik kijk naar de beschikbaarheid van smartphones in winkels, verwacht ik nog een neerwaartse bijstelling”, verklaarde Murata-president Norio Nakajima.

Nakajima noemde Apple of de iPhone niet bij naam, maar het Amerikaanse concern is een belangrijke afnemer van elektronische componenten van Murata. Persbureau Bloomberg meldde vorige maand op basis van ingewijden al dat Apple de productie van de nieuwe iPhone 14 en iPhone 14 plus met miljoenen zal terugschroeven.

De kans bestaat dat de smartphonefabrikant nog verder snijdt in zijn productie, zegt Nakajima. “Ik winkelde met mijn zoon voor een nieuwe telefoon van onze belangrijkste klant, en in de winkel was ieder model in iedere kleur op voorraad”, zegt hij. “Ik zou niet verrast zijn als die klant zijn prognoses nog verder naar beneden bijstelt.” Hij wees naar de Verenigde Staten als markt waar die krimp zou plaatsvinden.

Murata zelf verlaagde eerder dit jaar al een paar keer de verwachtingen rond de wereldwijde smartphoneverkoop. In april rekende het technologiebedrijf nog op bijna 1,4 miljard verkochte smartphones, maar stelde dat in oktober bij naar net geen 1,2 miljard telefoons. Twee weken later ging Murata uit van nog geen 1,1 miljard verkochte telefoons, onder andere doordat Chinese fabrikanten vertraging oplopen door lockdowns en protesten onder personeel.