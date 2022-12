Twitter ontslaat hoogste advocaat om ‘onthouden van informatie’

Twitter heeft zijn chef voor juridische zaken Jim Baker ontslagen, meldde de nieuwe eigenaar en topman Elon Musk in een tweet. Aanleiding zijn “zorgen over Bakers mogelijke rol bij het onthouden van informatie die van belang is voor het publieke debat”, schreef ’s werelds rijkste man op het socialemediaplatform.

Musk verwees naar een rel die is ontstaan rond de zogeheten Twitter Files waar de onafhankelijke journalist Matt Taibbi vorige week over publiceerde. Op basis van interne documenten schreef hij over de beslissing van Twitter in 2020 om de toegang van New York Post tot Twitter te beperken. Dit gebeurde wegens een artikel van die krant over de laptop van Hunter Biden, zoon van de huidige Amerikaanse president Joe Biden, dat gebaseerd was op gehackte gegevens. Dat zou tegen het Twitter-beleid over gehackt materiaal ingaan, maar later hief de berichtendienst de beperkingen voor New York Post op.

Taibbi publiceerde onder andere een interne memo van Baker over de kwestie. “Ik ben het eens met de conclusie dat we meer feiten nodig hebben om vast te stellen of deze gegevens zijn gehackt”, schreef hij destijds. Baker, die voorheen de hoogste advocaat was van opsporingsdienst FBI, heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Musk is zelfverklaard voorvechter van absolute vrijheid van meningsuiting en lijkt een grote rol te hebben in de nieuwe publicaties over de Twitter Files. Op zijn account maakte hij zijn volgers vrijdag alvast warm voor de onthullingen van Taibbi. Die kreeg zelf kritiek van twitteraars omdat hij toegaf dat er voorwaarden aan zijn publicaties waren verbonden, maar niet vertelde wat die eisen waren.