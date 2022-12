Verdere daling Chinese export en import door streng coronabeleid

De export en import van China zijn in november opnieuw gekrompen. In oktober liet zowel de uitvoer als invoer van het land al voor het eerst sinds mei 2020 een daling zien. Door de aanhoudend hoge inflatie en de oplopende rentetarieven is de wereldwijde vraag minder geworden. Daarnaast zorgen de strenge coronamaatregelen in China ervoor dat de productie en de consumptie onder druk staan en de economie hard wordt getroffen.

Het strikte zerocovidbeleid van Beijing van snelle lockdowns, reisbeperkingen en dagelijkse massale tests heeft bedrijven aan het wankelen gebracht, de toeleveringsketens verstoord en de consumptie getemperd. De dreiging van een recessie in de Verenigde Staten en Europa, in combinatie met stijgende energieprijzen, verzwakt daarnaast de vraag naar Chinese producten.

De export daalde in november met 8,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste daling sinds februari 2020, toen het land in de beginfase van de coronapandemie verkeerde. Economen hadden gerekend op een daling met 3,5 procent. De import liet met 10,6 procent de grootste afname zien sinds mei 2020. Hier werd gerekend op een daling met 6 procent.

Na de recente landelijke protesten in China tegen de strenge coronamaatregelen, heeft de Chinese regering een voorzichtige verschuiving in het strikte coronabeleid laten zien en zijn lokale autoriteiten begonnen met het versoepelen van enkele beperkingen. Dit zou de vooruitzichten voor de Chinese economie in de komende maanden kunnen verbeteren.

China hanteert voor dit jaar een economische groeidoelstelling van ongeveer 5,5 procent, maar veel economen denken dat deze doelstelling niet zal worden gehaald. Persbureau Bloomberg meldde woensdag op basis van ingewijden dat Beijing voor volgend jaar een economische groeidoelstelling van ongeveer 5 procent wil gaan hanteren.