Vietnamese bouwer elektrische auto’s VinFast naar Wall Street

De Vietnamese producent van elektrische auto’s VinFast heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang in New York. Er werd al langer gespeculeerd dat het bedrijf naar Wall Street zou gaan om zo de wereldwijde uitbreiding te helpen financieren. VinFast is al bezig met de bouw van een fabriek in de Amerikaanse staat North Carolina.

Naar verluidt zou het in 2017 opgerichte VinFast met de beursgang een bedrag van 2 miljard dollar (1,9 miljard euro) willen ophalen. De waardering zou moeten liggen op ongeveer 60 miljard dollar. Het zou daarmee een van de eerste Vietnamese bedrijven zijn die verhandeld wordt op Wall Street.

De Tesla-concurrent krijgt dan een notering onder het beurssymbool VFS aan de technologiegraadmeter Nasdaq. De beursgang zou in januari kunnen plaatsvinden.

De autobouwer is onderdeel van het conglomeraat Vingroup dat is opgericht door de rijkste man van Vietnam, Pham Nhat Vuong. VinFast heeft al een autofabriek in Vietnam en wil dit jaar ook auto’s gaan leveren in Noord-Amerika.

Binnen vijf tot zes jaar mikt de onderneming op een wereldwijde verkoop van ongeveer 1 miljoen auto’s per jaar. Bij de fabriek in North Carolina moeten jaarlijks 150.000 auto’s gebouwd gaan worden. Die fabriek moet in 2024 klaar zijn.