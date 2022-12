Aandacht voor Unilever en economische zorgen op Beursplein 5

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar Unilever. Het levensmiddelenconcern houdt een beleggersdag en liet alvast weten zijn verwachtingen voor dit jaar te handhaven. Daarnaast blijft de beurshandel in de ban van de vrees dat de renteverhogingen door de centrale banken een recessie zullen veroorzaken. De centrale bankiers proberen met hogere rentetarieven de inflatie terug te dringen, maar zetten daarmee ook een rem op de economie.

Op de financiƫle markten wordt dan ook met spanning uitgekeken naar de rentevergaderingen van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, die volgende week worden gehouden. Dat zijn de laatste rentevergaderingen van dit jaar. Zowel in de VS als Europa zullen de rentes dan opnieuw worden verhoogd, maar beleggers zijn vooral benieuwd wat de centrale bankiers zullen zeggen over de rentestappen in het nieuwe jaar en de verwachtingen voor de inflatie.

In Nederland meldde het statistiekbureau CBS dat de inflatie volgens de eigen rekenmethode in november op jaarbasis is gedaald naar 9,9 procent, van 14,3 procent in oktober. Vooral de prijsontwikkeling van energie zorgde ervoor dat de inflatie flink lager uitviel.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt afwachtend te beginnen en ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag overwegend verliezen zien. De Hang Seng-index in Hongkong was een positieve uitschieter met een tussentijdse winst van dik 3 procent. Berichten dat de stadstaat een deel van de coronabeperkingen opheft, zorgden voor opluchting bij beleggers.

Op het Damrak zal techinvesteerder Prosus mogelijk profiteren van een forse koerswinst van Tencent. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarvan Prosus een grootaandeelhouder is, dikte in Hongkong ruim 5 procent aan.

Ook de chipsector staat in de belangstelling, na berichten over mogelijk strengere controles op de export van chipapparatuur naar China. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat beleidsmakers in Den Haag werken aan nieuwe handelsregels die mogelijk afgestemd worden op de Amerikaanse pogingen om China buiten te sluiten van bepaalde technologieƫn. Washington wil daarmee de militaire ambities en chipfabricage van China beperken.

De euro was 1,0513 dollar waard, tegen 1,0499 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de recente forse dalingen tot de laagste niveaus van dit jaar. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 73,12 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 78,19 dollar per vat.