Aantal miljardairs gedaald in 2022 volgens Zwitserse bank UBS

2022 was een slecht jaar voor miljardairs, stelt de Zwitserse bank UBS. Door de oorlog in Oekraïne, de vertraging van de Chinese economie, stijgende rentes en dalende beurskoersen zagen de superrijken hun vermogen afnemen. Voor een deel van de miljardairs had dat als gevolg dat ze minder waard waren dan 1 miljard dollar.

Volgens UBS, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, waren er in maart wereldwijd 2668 miljardairs als in dollars wordt gemeten. Dat zijn er 87 minder dan begin vorig jaar. Hun gezamenlijke vermogen daalde met 400 miljard dollar tot 12,7 biljoen dollar. Omgerekend is dat zo’n 12 biljoen euro. Maar UBS denkt dat het aantal nog verder is gedaald, want sinds maart zijn de beurzen ook nog omlaaggegaan.

In totaal waren er 360 miljardairs die nu geen bedrag met negen nullen meer achter hun naam hebben staan. Daarentegen kwamen er 273 nieuwe miljardairs bij.

De meeste miljardairs werden rijk in de financiële wereld of als investeerder of in de techsector. Azië heeft nog altijd de meeste miljardairs, maar zag wel de grootste daling, met name in China.

Volgens UBS was 2021 juist een goed jaar voor miljardairs. Overheden gaven veel geld uit om de economie te stimuleren tijdens de coronapandemie en ook de centrale banken pompten nog veel geld in de financiële markten waardoor beurskoersen stegen.